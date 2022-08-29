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Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення
09:08 29.08.2022 |
Українські перевізники з 1 вересня зможуть їздити до Молдови за новими спрощеними правилами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Фейсбуці.
"З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити до Республіки за новими спрощеними правилами. Команда Міністерства інфраструктури домовилась про це з колегами з Кишинева напередодні Дня Незалежності Молдови, яке святкується сьогодні, 27 серпня", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що після підписання «транспортного безвізу» з країнами Європейського Союзу Молдова залишалась єдиною державою на наших кордонах, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників. З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз рухається у бік Молдови, підписання двостороннього протоколу зніме ризик зупинки руху нашого експорту.
«Двостороннє скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення, відкриття кілька днів тому залізничної ділянки «Березине - Басарабяска», яка не працювала понад 20 років - це чудові приклади співробітництва у транспортній сфері, посилення взаємодії між Україною та Молдовою. Тепер наше завдання - максимально використати нові можливості для посилення економік наших країн перед загрозами, які несе російська військова агресія та російська політика загалом», - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень (у наступному році сторони обміняються 2200 дозволами) та для перевезень до або з третіх країн (Україна отримає 10 000 дозволів на 2023 рік).
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