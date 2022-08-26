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Українська митниця попереджає про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею

21:53 26.08.2022 |

Економіка

 

Державна митна служба України попереджає громадян про внесення змін до організації руху транспорту на кордоні з Польщею.

Наголошується, що пілотний проєкт запроваджується завдяки попереднім домовленостям між українською та польською сторонами, які стосувалися необхідності зміни організації руху вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску на спільній ділянці кордону з 1 вересня 2022 року.

"У результаті подальшого офіційного погодження умов реалізації пілотного проєкту щодо змін організації руху вантажного транспорту шляхом обміну дипломатичними нотами між Україною та Польщею узгоджено наступний формат: рух транспорту загальною масою до 7,5 тонн здійснюватиметься через пункти пропуску "Устилуг-Зосін"; "Грушів -Будомєж"; "Смільниця-Кросценко"; "Угринів-Долгобичув", - йдеться у повідомленні.

Водночас рух транспорту загальною масою понад 7,5 тонн здійснюватиметься через пункти пропуску "Рава-Руська - Хребенне"; "Краківець - Корчова"; "Шегині - Медика"; "Ягодин - Дорогуськ".

"При цьому пасажирські транспортні перевезення у зазначених пунктах пропуску залишаються без змін", - наголошують у відомстві.

Там додають, що зазначені зміни в організації руху вантажного транспорту діятимуть у період з 1 вересня до 30 листопада 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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