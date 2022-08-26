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В Україні презентували Реєстр пошкодженого і знищеного майна
18:09 26.08.2022 |
Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєсстр пошкодженого та знищеного внаслідок російського вторгнення майна.
Про це повідомив у Telegram міністр Михайло Федоров.
За його словами, за час повномасштабного вторгнення в Дію надіслали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно.
Проте ця цифра не є остаточною, кажуть в Мінцифри, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти. Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр.
"У Реєстрі врахують не лише житлові будинки, а й також промислові об'єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання. Усе, що було пошкоджено чи зруйновано.
Відбудова - складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України", - додав Федоров.
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