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Малюська про конфіскацію активів власника МТС: Рішення буде вже у вересні

16:23 26.08.2022 |

Економіка

 

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що конфіскація українських активів російського олігарха Володимира Євтушенкова за новим санкційним механізмом може відбутися вже у вересні.

"Пан Євтушенков має на території Україні кілька компаній, які він контролює. А ці компанії мають досить велику кількість нерухомості. Більшість нерухомості розташована у місті Запоріжжі. Такі активи переходитимуть в управління органу, визначеного Кабміном. Найімовірніше, що більшість об'єктів потраплять у Фонд державного майна", - сказав Малюська в ефірі єдиного телемарафону в п'ятницю.

Малюська заявив, що мета конфіскації - не відібрати, що дорожче, а зупинити вплив російських посадовців, бізнесменів, олігархів на Україну та показати, що їхні дії матимуть наслідки.

Закон про санкції встановлює стислі строки для розгляду конфіскації: 10 днів - у суді першої інстанції та 5 днів - в апеляційній. Тому, заявив Малюська, фінальне рішення має бути вже у вересні.

"Активи перейдуть в дохід держави, якщо наш позов буде задоволено судом та підтримано апеляційною інстанцією. Розгляд швидкий, це означає, що до нього потрібно готуватися практично ідеально, щоб жодних перепон під час розгляду не виникало. Тому підготовка матеріалів зайняла певний час, зате уже у вересні ми, найімовірніше, матимемо крапку в історії з Євтушенковим", - сказав Малюська.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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