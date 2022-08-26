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АРМА передали російські активи аграрного підприємства на 4,6 мільярда
15:12 26.08.2022 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів, отримало в розпорядження активи пов'язаного з РФ аграрного підприємства на 4,6 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що прокуратура передала АРМА корпоративні права агропідприємства - частину статутного капіталу компанії, яка належить громадянину РФ.
За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури триває досудове розслідування щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів.
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