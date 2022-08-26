Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає «митний безвіз» із ЄС вже цього року – Шмигаль
14:58 26.08.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає «митний безвіз» вже у 2022 році.
Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Україна отримає «митний безвіз» вже цього року! Вчора Об'єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій", - зазначив глава уряду.
За його словами, «митний безвіз» - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці, додав Прем'єр-міністр.
«Прямо зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її диджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через Дію», - нагадав глава уряду.
Він зауважив, що «митний безвіз» стане вже четвертим цього року - після «енергетичного безвізу» в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку.
«Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році», - наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, 23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Цей статус наданий без умов, проте мать бути виконані деякі рекомендації Єврокомісії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|АРМА передали російські активи аграрного підприємства на 4,6 мільярда
|Україна отримає «митний безвіз» із ЄС вже цього року – Шмигаль
|Нафта 26 серпня прискорила зростання і завершує тиждень у плюсі, Brent наближається до $101 за барель
|Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 19 по 26 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л - до 26,19 грн/л
|В Україні хочуть прибрати рекламні щити вздовж доріг
|Гроссі розраховує на постійну присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Бізнес
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію