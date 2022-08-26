Україна отримає «митний безвіз» із ЄС вже цього року – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає «митний безвіз» вже у 2022 році.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Україна отримає «митний безвіз» вже цього року! Вчора Об'єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій", - зазначив глава уряду.

За його словами, «митний безвіз» - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці, додав Прем'єр-міністр.

«Прямо зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її диджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через Дію», - нагадав глава уряду.

Він зауважив, що «митний безвіз» стане вже четвертим цього року - після «енергетичного безвізу» в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку.

«Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році», - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, 23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Цей статус наданий без умов, проте мать бути виконані деякі рекомендації Єврокомісії.