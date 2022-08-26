Британія допоможе Україні у відновленні аеродромів і морських портів

Великобританія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.

Про це заявив міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британські експерти нададуть технічні знання і проведуть експертну оцінку пошкоджених об'єктів, переважно аеропортів, злітно-посадкових смуг і морських портів, а також допоможуть з навчанням авіаційного персоналу.

Також спільно з українськими фахівцями допоможуть скласти проекти реконструкції найбільш пошкоджених об'єктів транспортної інфраструктури.

Раніше ми писали, що Великобританія в День незалежності виділила Україні новий пакет військової допомоги на більш ніж 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів). До нього увійдуть 850 ручних мікродронів Black Hornet.

Також повідомлялося, що Британія передасть Україні три додаткових реактивних системи залпового вогню і "значна" кількість ракет до них.