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АНАЛІТИКА

Україна почала готувати нову програму з МВФ

23:13 25.08.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів переформовував робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, яка була створена у 2020 році. Група готуватиме нову програму з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 серпня 2022 р. № 942.

Згідно з рішенням, очолює групу урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. До групи увійшли представники Мінфіну, НБУ, Мінюсту, "Нафтогазу", Міненерго та інших відомств.

Група отримала завдання "напрацювання основних параметрів майбутньої спільної з МВФ Програми співробітництва".

Крім визначення основних параметрів програми, група також пропише "зобов'язання української сторони".

Згідно з рішенням, голова робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у міністерстві розраховують отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою як мінімум більше, ніж Україна має сплатити Фонду за боргами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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