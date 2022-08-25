Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За час дії податкової амністії до бюджету надійшло майже ₴270 мільйонів

22:44 25.08.2022 |

Економіка

 

З початку кампанії з добровільного декларування активів до бюджету надійшло 269,2 млн грн від одноразового збору.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Телеграмі, передає Укрінформ.

«В межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 4,5 млрд грн, збір до бюджету - 269,2 млн гр.», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Гетманцева, українці з початку запровадження одноразового добровільного декларування активів станом на 25 серпня подали 479 декларацій.

«Попри війну громадяни активно продовжують виводити з тіні кошти і починають своє фінансове життя з чистого аркушу», - зазначив у дописі Гетманцев.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8123  0,06 0,14 40,7117  0,05 0,13
EUR 39,8000  0,13 0,33 40,9093  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,03 0,08 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес