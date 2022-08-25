Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АРМА вперше ініціювало покупку ОВДП

22:36 25.08.2022 |

Економіка

 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) вперше ініціювала купівлю за арештовані кошти військових облігацій.

Про це повідомила народна депутатка фракції Слуга народу Галина Янченко у своєму Telegram.

АРМА просить Кабінет Міністрів погодити купівлю ОВДП на суму 150 млн грн. Ці кошти будуть направлені на потреби ЗСУ.

Янченко нагадала, що таке право АРМА отримало два місяці тому, коли парламент ухвалив закон №7342, розроблений спільно з керівництвом АРМА. Документ відкриває можливість додатково підтримати українську армію.

На купівлю воєнних ОВДП АРМА може витрачати до 80% коштів, які знаходяться у них в управлінні. Наразі в управлінні Нацагенства знаходиться близько 870 млн грн.

"Подвійно гріє душу той факт, що що значна частина цих арештованих коштів - це активи підсанкційних росіян та гроші зрадників, які передані в АРМА в рамках кримінальних проваджень", - додала депутатка.

Наразі очікується відповідне рішення Кабінету Міністрів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8123  0,06 0,14 40,7117  0,05 0,13
EUR 39,8000  0,13 0,33 40,9093  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,03 0,08 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес