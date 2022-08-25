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Питання вивезення металу у рамках «зернової угоди» наразі не обговорюється – Мінінфраструктури
22:33 25.08.2022 |
У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.
Про це в інтерв'ю ЦТС повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.
"На даний момент питання щодо вивезення металу або інших видів вантажів у рамках "зернової ініціативи" не обговорюється. Автором "зернової ініціативи" була ООН і в рамках продовольчої безпеки йшлося саме про вивезення аграрної продукції", - заявив заступник міністра.
"Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні повноцінної роботи наших портів, і це ініціюватимемо за першої можливості", - додав він.
Раніше заступник міністра економіки України Тарас Качка висловив надію, що "зернова ініціатива" може стати зразком для інших товарів, зокрема метал.
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