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Лідерка Слуги народу про податкову реформу «10-10-10»: Спочатку хай підтримає Кабмін

18:52 25.08.2022 |

Економіка

 

Лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Верховна Рада розглядатиме податкову реформу "10-10-10", тільки якщо її підтримає Кабінет міністрів.

"Ця реформа має з'явитися в парламенті як урядовий законопроєкт", - написала Шуляк у Facebook в четвер.

Лідерка Слуги народу висунула кілька вимог до цієї податкової реформи:

→ вона має містити точні розрахунки та вичерпні обґрунтування змін;
→ вона має бути підтримана Мінфіном та містити відповідні корекції в бюджетній політиці;
→ її мають схвалити усі члени Економічного штабу при Мінекономіки (а деякі з них уже висловилися проти).

"Ми не зможемо собі дозволити помилок планування, які призведуть до дірок у бюджеті та провисання цілих секторів. Якщо ретельні прорахунки та міцний науковий фундамент реформи буде забезпечено, а законопроєкти будуть виписані якісно і враховувати всі необхідні зміни, я не сумніваюся, що <...> парламент на своєму пленарному засіданні швидко ухвалить рішення про системну податкову реформу", - заявила вона.

Статті на тему:

22.08.22 Усе по 10%: скільки коштуватиме Україні радикальна податкова реформа
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За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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