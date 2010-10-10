Фінансові новини
- |
- 25.08.22
- |
- 22:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідерка Слуги народу про податкову реформу «10-10-10»: Спочатку хай підтримає Кабмін
18:52 25.08.2022 |
Лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Верховна Рада розглядатиме податкову реформу "10-10-10", тільки якщо її підтримає Кабінет міністрів.
"Ця реформа має з'явитися в парламенті як урядовий законопроєкт", - написала Шуляк у Facebook в четвер.
Лідерка Слуги народу висунула кілька вимог до цієї податкової реформи:
→ вона має містити точні розрахунки та вичерпні обґрунтування змін;
→ вона має бути підтримана Мінфіном та містити відповідні корекції в бюджетній політиці;
→ її мають схвалити усі члени Економічного штабу при Мінекономіки (а деякі з них уже висловилися проти).
"Ми не зможемо собі дозволити помилок планування, які призведуть до дірок у бюджеті та провисання цілих секторів. Якщо ретельні прорахунки та міцний науковий фундамент реформи буде забезпечено, а законопроєкти будуть виписані якісно і враховувати всі необхідні зміни, я не сумніваюся, що <...> парламент на своєму пленарному засіданні швидко ухвалить рішення про системну податкову реформу", - заявила вона.
Статті на тему:
22.08.22 Усе по 10%: скільки коштуватиме Україні радикальна податкова реформа
Чи можливо реалізувати в умовах війни чи після неї озвучені заступником голови Офісу президента плани щодо кардинального зниження податкових ставок.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
|Можливий удар по Печерських пагорбах: Чи ризикне путін остаточно закопати росію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Лідерка Слуги народу про податкову реформу «10-10-10»: Спочатку хай підтримає Кабмін
|Україна випробує новий інструмент конфіскації активів на власнику МТС
|«Укрзалізниця» з початку серпня перевезла вже більше 1 мільйона тонн зерна
|ЗАЕС уперше в історії повністю відключена від мережі - «Енергоатом»
|Середні ціни на автогаз, А-95 та дизпаливо 25 серпня збереглися
|Ціни на нафту не показують єдину динаміку 25 серпня на перспективах скорочення видобутку ОПЕК+
Бізнес
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію
|Рейтинг найбільших ІТ-компаній України — оновлення складу «великої п’ятірки» та падіння загальної кількості спеціалістів нижче 100 тис.
|Найбільша авіакомпанія світу замовила 20 надзвукових лайнерів Overture
|Mazda 3 та CX-30 перейдуть на гібридні двигуни
|Європейська космічна агенція розглядає ракети SpaceX як заміну російським «Союзам»