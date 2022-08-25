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Україна випробує новий інструмент конфіскації активів на власнику МТС
18:08 25.08.2022 |
Міністерство юстиції вперше подало позов про стягнення в дохід держави майна російського олігарха. Новий інструмент, що з'явився в законі України про санкції у травні 2022 року, випробують на Володимирі Євтушенкові, повідомила громадська організація "Інститут законодавчих ідей".
На сайті Вищого антикорупційного суду йдеться, що перше засідання суду призначили на 31 серпня.
Третіми сторонами у справі зазначені:
→ АТ "Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя)
→ ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя)
→ ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя)
→ ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ)
→ ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ)
→ АТ ХК "Електрозавод" (Москва)
* Євтушенков є засновником і мажоритарним акціонером холдингу АФК "Система", до якого входить, зокрема, телекомунікаційна компанія МТС, мережа клінік Медсі, лісопромислова компанія Segezha Group, велика частка в інтернет-магазині Ozon.
* Олігарх знаходиться під західними санкціями України, Великої Британії, Австралії у зв'язку з причетністю до війни проти України.
* Концерн "РТІ Системи" Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", що призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів. У 2021 році компанія "Крондштадт" (входить в АФК "Система") розпочала серійне виробництво військових безпілотників.
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