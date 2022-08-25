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Україна випробує новий інструмент конфіскації активів на власнику МТС

18:08 25.08.2022 |

Економіка

 

Міністерство юстиції вперше подало позов про стягнення в дохід держави майна російського олігарха. Новий інструмент, що з'явився в законі України про санкції у травні 2022 року, випробують на Володимирі Євтушенкові, повідомила громадська організація "Інститут законодавчих ідей".

На сайті Вищого антикорупційного суду йдеться, що перше засідання суду призначили на 31 серпня.

Україна випробує новий інструмент конфіскації активів на власнику МТС

 

Третіми сторонами у справі зазначені:

→ АТ "Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя)
→ ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя)
→ ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя)
→ ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ)
→ ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ)
→ АТ ХК "Електрозавод" (Москва)

* Євтушенков є засновником і мажоритарним акціонером холдингу АФК "Система", до якого входить, зокрема, телекомунікаційна компанія МТС, мережа клінік Медсі, лісопромислова компанія Segezha Group, велика частка в інтернет-магазині Ozon.

* Олігарх знаходиться під західними санкціями України, Великої Британії, Австралії у зв'язку з причетністю до війни проти України.

* Концерн "РТІ Системи" Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", що призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів. У 2021 році компанія "Крондштадт" (входить в АФК "Система") розпочала серійне виробництво військових безпілотників.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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