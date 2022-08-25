Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink для українців.

Як пише itc.ua, про зниження тарифу українських користувачів проінформували у розсилці по email - нова ціна автоматично почала діяти з 24 серпня і тепер українці платитимуть не $100, а $60 на місяць.

Зазначається, що в Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на "місцеві ринкові умови". Варто зазначити, що це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики.

Одночасно з Україною зниження ціни отримали ще кілька країн, зокрема й сусідня Польща. На сьогодні супутниковий інтернет Starlink вже працює в 39 країнах. Повного списку країн, які отримали нові знижені тарифи наразі немає.

Як повідомлялося, на кінець липня в Україні працювало понад 12 тисяч терміналів Starlink.

Крім того, після завершення війни Україна спільно з американським мільярдером Ілоном Маском планують побудувати власну наземну станцію супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах. Також глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink відкрила представництво в Україні та отримала відповідну ліцензію.







