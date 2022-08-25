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Рівень зарплат в Україні стабілізувався до кінця літа
09:17 25.08.2022 |
З червня рівень середньої заробітної плати українців у більшості сфер стабілізувався, а восени прогнозується підвищення окладів ключовим працівникам або поступове повернення окладів усіх працівників до довоєнного рівня. Про це свідчить аналіз відкритих вакансій порталу grc.ua за серпень.
За даними порталу, найбільше зниження зарплат в українців сталося у квітні й травні. Тоді падіння середнього рівня зарплат становило від 9 до 58% залежно від професійної сфери.
З червня розпочалася стабілізація окладів, що пропонували у відкритих вакансіях. За даними порталу, у серпні спостерігаються незначні коливання середніх зарплат, проте їхній рівень переважно зафіксувався.
Які професії найбільш оплачувані на ринку праці
Високі зарплати пропонують в IT-сфері, керівникам й у сфері консалтингу. Наприклад, для IT-спеціалістів у серпні середня зарплата збільшилася на 22% і склала 92 800 грн у серпні порівняно з липнем.
У серпні керівникам у середньому пропонували наполовину більше, ніж у попередньому місяці - 81 300 грн. Збільшився й оклад для нових працівників у консалтингу наприкінці літа: з 32 300 грн у липні до 58 300 грн у серпні.
До десятки професій із високими зарплатами у серпні потрапили також бухгалтери та фахівці з фінансів. У середньому їхня зарплата становила 27 300 грн. До порівняння, у квітні оклад бухгалтерів становив у середньому 17 500 грн і щомісяця поступово підвищується.
У серпні трохи більш як 20 000 грн у середньому пропонували фахівцям медіасфери й педагогам на ринку праці.
У яких професіях рівень зарплат знизився
У серпні знизилася середня зарплата у відкритих вакансіях для HR-менеджерів до 20 000 грн з 22 800 грн у липні.
Зниження середніх заробітних плат спостерігалося і для адміністративного персоналу, у сфері продажів, автомобільному бізнесі, у сфері туризму.
Найнижчі заробітні плати пропонують для студентів, спеціалістів без досвіду роботи та домашнього персоналу. У серпні у цих сферах середній оклад становив від 8800 грн до 9000 грн.
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