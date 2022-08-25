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Через «Prozorro.Продажі» з початку війни продали землі на 192 мільйони
22:22 24.08.2022 |
У системі "Prozorro.Продажі" від початку повномасштабної війни Росії проти України оголошено 413 нових земельних аукціонів та завершено 809 аукціонів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.
Зазначається, що дохід організаторів за цей час сягнув 191 млн грн, а загальна оголошена вартість виставлених на торги під час війни земель становить понад 400 млн грн.
Загалом від початку запуску земельних аукціонів станом на сьогодні в системі оголошено 5983 земельні аукціони, і них: 3 548 - із оренди та 2 435 - із продажу землі.
Вартість усіх лотів із оренди землі сягає 148 млн грн, вони охоплюють площу в 25 тис. га.
Вартість лотів із продажу землі сягає 2,18 млрд із площею 3,8 тис. га.
Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди та продажу землі - Львівська, Одеська, Київська, Закарпатська та Черкаська області.
Зростання ціни на торгах становить близько 100%.
На період воєнного стану аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності не проводяться. Проте системою "Prozorro.Продажі" можуть і надалі користуватися приватні фізичні особи. Вони опублікували в системі 85 оголошень із оренди та продажу землі та вже оримали дохід у 93 млн грн.
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