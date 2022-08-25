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ЄС працює над пакетом макрофінансової допомоги для України на €8 мільярдів – Боррель

 

Європейський Союз усвідомлює, яке значення має боротьба України проти зовнішнього вторгнення для європейської безпеки, та опрацьовує пакет додаткової макрофінансової допомоги для України на 8 мільярдів євро.

Про це у власному блозі написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Як повідомляє Укрінформ, цей матеріал оприлюднений у День Незалежності України на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«ЄС стояв на боці українців від самого початку цієї війни, усвідомлюючи, що ставкою є питання нашої спільної безпеки. Ми ухвалили шість пакетів найбільш суттєвих санкцій за всі часи. Вперше ми профінансували поставки військової допомоги для країни, що перебуває під атакою, щоб надати Україні можливість для спротиву. Ми надаємо гуманітарну та макрофінансову допомогу, щоб підтримати дієздатність Української держави. На цей час усього 9,5 мільярда євро були мобілізовані «командою Європи» (євроінституції та національні уряди країн ЄС - ред.), готується до 8 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги», - йдеться у записах Високого представника ЄС.

Він зауважив, що війна росії проти України не лише «європейський» конфлікт. Якщо дозволити більшим країнам вдиратися до менших сусідів та настільки грубо порушувати принципи незастосування сили, ніхто у цілому світі не зможе почуватися у безпеці. Вже зараз ця війна має руйнівний ефект для усього світу. Її наслідком є те, що ціни на продовольство та енергетику «пробили дах», від чого, як завжди, насамперед страждають найнезахищеніші верстви населення.

«Ми також формально вирішили, що хочемо бачити входження України до ЄС у майбутньому як частини нашої родини. Сам ЄС та Європа долають шлях глибоких змін унаслідок цієї війни», - додав Боррель.

Як повідомлялося, за оцінкою уряду України та міжнародних фінансових інституцій, з урахуванням втрат національної економіки внаслідок російської агресії, Україна для забезпечення життєдіяльності держави щомісяця потребує фінансову допомогу в обсязі, принаймні, 5 мільярдів євро.
 

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