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АНАЛІТИКА

Російська агресія завдала природі України збитків на майже 400 мільярдів

18:26 24.08.2022 |

Економіка, Україна

Збитки природі України від збройної агресії Росії за півроку досягли 395 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram.

Відповідно до підготовленої міністерством інфографіки, за шість місяців вінйи зафіксовано більше 2 тисяч фактів фактів збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд грн.

 

Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам - 106,3 млрд грн, ґрунтам - 8,8 млрд грн.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", - наголосили в повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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