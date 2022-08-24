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Російська агресія завдала природі України збитків на майже 400 мільярдів
Збитки природі України від збройної агресії Росії за півроку досягли 395 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram.
Відповідно до підготовленої міністерством інфографіки, за шість місяців вінйи зафіксовано більше 2 тисяч фактів фактів збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд грн.
Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам - 106,3 млрд грн, ґрунтам - 8,8 млрд грн.
"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", - наголосили в повідомленні.
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