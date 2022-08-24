Російська агресія завдала природі України збитків на майже 400 мільярдів

"Була пропозиція, щоб місія МАГАТЕ заїжджала з окупованого Криму. Ми сказали, що якщо так станеться, то МАГАТЕ до нас більше не приїде, тому що це порушення нашого законодавства. Ми раді, що нас почули і готові приїхати", - Зеленський.