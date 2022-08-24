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АНАЛІТИКА

До держбюджету України вже надійшли $3 мільярди гранту від США – Шмигаль

18:22 24.08.2022 |

Економіка

 

До державного бюджету України вже надійшли 3 мільярди доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як передає Укрінформ, про це Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу! Крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів", - зазначив він.

Глава українського уряду наголосив, що це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Шмигаль подякував США за допомогу, підкресливши, що вона суттєво підсилить військову й економічну міць України в протидії російському агресору.

Як повідомлялося, 24 серпня Президент США Джо Байден оголосив про новий, найбільший пакет військової допомоги для України на суму 2,98 млрд доларів.

До кінця 2022 року Україна планує отримати до 16 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.
 

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