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Мінцифри реалізувало автоматичну реєстрацію ТОВ у «Дії»
15:50 24.08.2022 |
Міністерство цифрової трансформації України після завершення бета-тестування запустило послугу автоматичної реєстрації ТОВ на держспорті "Дія".
"Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Жодних бюрократичних квестів, збору папірців та годин у чергах. Кілька кліків і ви ТОВ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі міністерства.
За словами віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, послугу реєстрації ТОВ з держреєстратором було запущено у жовтні 2020 року - за час роботи нею скористалися близько 13 тисяч українців.
"Зараз прибираємо держреєстратор із процесу, щоб заощадити ваш час", - наголосив Федоров.
Щоб зареєструвати ТОВ на порталі "Дія", необхідно авторизуватися, заповнити заяву на реєстрацію ТОВ, підписати її електронним підписом.
ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає всім умовам держреєстрації.
Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду "Східна Європа", що фінансується урядом Швейцарії.
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