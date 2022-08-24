З початку війни в Україні відкрились майже 150 тисяч нових бізнесів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зареєстрували майже 150 тисяч нових бізнесів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що 132 тисячі з них становлять ФОПи та понад 14 тисяч - юридичні особи.

Крім цього, щомісяця зростає кількість реєстрацій нових бізнесів. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня - 5 306 нових ФОПів.

Для порівняння, в останній тиждень до вторгнення Росії було зареєстровано 5 231 нових ФОП.

"Загалом з моменту поновлення роботи ЄДР та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі фопів. На даний момент в Україні працює 1,9 млн фопів" - йдеться у повідомлнні.

Аналітики зазначають, що за час з 24 лютого помітно змінились й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Станом на кінець серпня найбільше реєструють фопи, пов'язані з роздрібною та оптовою торгівлею.

Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових фопів, відкритих за півроку активної фази війни. КВЕДи, пов'язані з ІТ-сферою, тепер посунулися з топових позицій.

Також за останні пів року було зареєстровано більше 14 тисяч юридичних осіб. На перших місцях за кількістю реєстрацій опинилися компанії, які надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.



