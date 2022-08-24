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АНАЛІТИКА

Понад 80% українських підприємств уже відновили роботу - Шмигаль

22:25 23.08.2022 |

Економіка

 

В Україні до роботи повернулися понад 80% підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 23 серпня.

"Кредитні, податкові, регуляторні стимули разом з іншою точковою допомогою дали змогу втримати економічний фронт. Як наслідок, зараз до роботи повернулися більш як 80% підприємств", - сказав прем'єр.

Він додав, що уряд уже допоміг переїхати понад 600 компаніям у безпечні регіони, де вони відновили виробництво.

За словами Шмигаля, українським аграріям вдалося на більш як 80% засіяти минулорічні площі сільськогосподарських земель і почати жнива.

"Енергетична і банківська системи стабільно працюють", - зазначив очільник уряду.

Як повідомлялося, в Україні діє державна програма релокації виробництв. Підприємства, які розташовані у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід.
 

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