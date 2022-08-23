Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у липні-2022 зросло до $1,8 млрд або вчетверо – Держмитслужба

Від'ємне сальдо торгівлі України товарами у липні цього року становило $1,798 млрд, що у 4,1 раза більше, ніж у липні минулого року ($440 млн), повідомила Державна митна служба.

За її даними, експорт товарів у липні впав до минулого року на 47,9% – до $2,92 млрд, тоді як імпорт – на 21,9%, до $4,718 млрд.

У географічному розрізі у торгівлі з ЄС зафіксовано навіть зростання імпорту на 9,1% – до $2,651 млрд, тоді як експорт знизився на 8,3% – до $2,158 млрд.

Водночас імпорт із країн СНД обвалився у 5,2 раза – до $202 млн, а експорт – у 4,8 раза, до $147 млн, внаслідок чого від'ємне сальдо впало у 6,3 раза – до $55 млн.

З іншими країнами імпорт скоротився на 27,3% – до $1,864 млрд, тоді як експорт – у 4,1 раза, до $614 млн, що призвело до стрибка від'ємного сальдо із $16 млн до $1,25 млрд.

Загалом же за сім місяців цього року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі зросло у 2,7 раза – до $4,363 млрд, оскільки імпорт упав на 19,2% – до $30,017 млрд, а експорт на 27,8% – до $25,65 млрд.

Держмитслужба зазначила, що найбільше падіння експорту за сім місяців зафіксовано за статтею "мінеральні продукти та метали й вироби з них" – на 49%, відповідно до $2,59 млрд і $4,39 млрд, тоді як за статтею "продтовари та агропродукція" спад експорту становив лише 8% – до $11,527 млрд.

Стосовно ж імпорту зафіксовано зростання на 25% паливно-енергетичних товарів – до $7,636 млрд, а також інших товарів – на 66%, до $1,47 млрд.

Зовнішня торгівля України товарами , $ млн

липень 2021 липень 2022 Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт Сальдо Усього 5603 6043 -440 2920 4718 -1798 ЄС 2354 2430 -76 2158 2651 -493 СНД 702 1050 -348 147 202 -55 Інші 2548 2564 -16 614 1864 -1250

Дані : Держмитслужба

Зовнішня торгівля України товарами, $ млн

7 міс.-2021 7 міс.-2022 Експорт Імпорт Сальдо Експорт Імпорт Сальдо Усього 35511 37131 -1620 25654 30017 -4363 ЄС 14224 15438 -1214 15565 14303 1262 СНД 3935 6141 -2206 1621 3920 -2299 Інші 17353 15553 1800 8467 11794 -3327

Дані : Держмитслужба