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Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у липні-2022 зросло до $1,8 млрд або вчетверо – Держмитслужба
18:56 23.08.2022 |
Від'ємне сальдо торгівлі України товарами у липні цього року становило $1,798 млрд, що у 4,1 раза більше, ніж у липні минулого року ($440 млн), повідомила Державна митна служба.
За її даними, експорт товарів у липні впав до минулого року на 47,9% – до $2,92 млрд, тоді як імпорт – на 21,9%, до $4,718 млрд.
У географічному розрізі у торгівлі з ЄС зафіксовано навіть зростання імпорту на 9,1% – до $2,651 млрд, тоді як експорт знизився на 8,3% – до $2,158 млрд.
Водночас імпорт із країн СНД обвалився у 5,2 раза – до $202 млн, а експорт – у 4,8 раза, до $147 млн, внаслідок чого від'ємне сальдо впало у 6,3 раза – до $55 млн.
З іншими країнами імпорт скоротився на 27,3% – до $1,864 млрд, тоді як експорт – у 4,1 раза, до $614 млн, що призвело до стрибка від'ємного сальдо із $16 млн до $1,25 млрд.
Загалом же за сім місяців цього року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі зросло у 2,7 раза – до $4,363 млрд, оскільки імпорт упав на 19,2% – до $30,017 млрд, а експорт на 27,8% – до $25,65 млрд.
Держмитслужба зазначила, що найбільше падіння експорту за сім місяців зафіксовано за статтею "мінеральні продукти та метали й вироби з них" – на 49%, відповідно до $2,59 млрд і $4,39 млрд, тоді як за статтею "продтовари та агропродукція" спад експорту становив лише 8% – до $11,527 млрд.
Стосовно ж імпорту зафіксовано зростання на 25% паливно-енергетичних товарів – до $7,636 млрд, а також інших товарів – на 66%, до $1,47 млрд.
Зовнішня торгівля України товарами , $ млн
|липень 2021
|липень 2022
|Експорт
|Імпорт
|Сальдо
|Експорт
|Імпорт
|Сальдо
|Усього
|5603
|6043
|-440
|2920
|4718
|-1798
|ЄС
|2354
|2430
|-76
|2158
|2651
|-493
|СНД
|702
|1050
|-348
|147
|202
|-55
|Інші
|2548
|2564
|-16
|614
|1864
|-1250
Дані : Держмитслужба
Зовнішня торгівля України товарами, $ млн
|7 міс.-2021
|7 міс.-2022
|Експорт
|Імпорт
|Сальдо
|Експорт
|Імпорт
|Сальдо
|Усього
|35511
|37131
|-1620
|25654
|30017
|-4363
|ЄС
|14224
|15438
|-1214
|15565
|14303
|1262
|СНД
|3935
|6141
|-2206
|1621
|3920
|-2299
|Інші
|17353
|15553
|1800
|8467
|11794
|-3327
Дані : Держмитслужба
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