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Кабмін взяв під контроль створення нових держпідприємств
17:57 23.08.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, ухвалив рішення, яким зобов'язав погоджувати утворення державних підприємств та установ, до статутного капіталу яких передається державне майно.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Установлено, що в період воєнного стану утворення державних підприємств, установ, організацій, заснування господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, суб'єктами управління об'єктами державної власності здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів", - написав Мельничук.
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