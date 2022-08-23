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Уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів малої приватизації
17:55 23.08.2022 |
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 серпня змінив порядок проведення електронних аукціонів з продажу обʼєктів малої приватизації, передбачивши проведення повторного аукціону з покроковим зниженням стартової ціни.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що уряд вніс зміни, якими передбачено запровадження повторного електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Крім цього, в оновленому порядку скорочено період між аукціоном з умовами або без умов і наступними аукціонами, а також затверджено заходи, спрямовані на спрощення підготовки об'єктів до приватизації.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 липня у другому читанні ухвалила законопроєкт, який розроблено з метою пришвидшення приватизаційних процесів у період воєнного стану.
За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні з 1 вересня має масово стартувати приватизація.
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