Шмигаль офіційно оголосив про відновлення малої приватизації з 1 вересня

Кабінет міністрів офіційно оголосив про відновлення малої приватизації з 1 вересня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на засіданні уряду у вівторок було ухвалено постанову, що дозволить запустити цей процес.

"Скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна їх переможцю. Об'єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. Разом з тим принципи прозорості й відкритості залишаються ключовими", - заявив він.

За словами в. о. голови Фонду держмайна Ольги Батової, перші шість спиртових заводі та два комбінати хлібопродуктів "практично готові до виставлення на аукціони".

Загалом до кінця року планується виставити на продаж майже три десятки подібних активів, що розміщені у відносно безпечних регіонах України.

* Заборони на приватизацію у воєнний час в Україні немає, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона була заблокована, тому що не працювали реєстри й нотаріуси, а Антимонопольний комітет не видавав дозволів.

* 28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7451, що розблокує приватизацію й оновлює її процедури. Цей законопроєкт скорочує та спрощує підготовку об'єктів до приватизації (без аудиту, інвентаризації, оцінки майна) та прискорює проведення торгів.

* Шмигаль казав, що відтепер приватизація займатиме 25 днів замість 100.

