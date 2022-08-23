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АНАЛІТИКА

Видатки бюджету становлять майже ₴1 трильйон від початку вторгнення рф - Шмигаль

17:49 23.08.2022 |

Економіка

 

Від початку повномасштабного вторгнення росії видатки державного бюджету України склали майже 1 трильйон гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни", - сказав Шмигаль.

Він додав, що більш як 40% всього, що Україна витрачала з державного бюджету - це потреби армії: 288 млрд грн на зарплати військових, 135 млрд грн - на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення.

"Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають - так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації", - наголосив Шмигаль.

Він також додав, що 180 днів повномасштабної війни показали, що українці можуть перемогти ворога.

"Ми продемонстрували стійкість на інституційному рівні. Ми втримали керованість державою і всіма ланками управління", - наголосив глава уряду.

Він наголосив, що для Кабінету Міністрів у цей період визначили п'ять стратегічних завдань.

"Перше і ключове - це фінансування армії та оборони нашої держави; друге - це виплата всіх соціальних зобов'язань та соціальний захист тих, хто цього потребує; третє - це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу; четверте - активний рух у площині європейської інтеграції; п'яте - підготовка масштабного Плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови", - сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що українці борються за свою історію, за свою землю, за свою свободу, за своїх дітей та майбутнє для багатьох поколінь.

Як повідомлялося, з початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. У першу чергу фінансуються видатки на підвищення обороноздатності країни та найнеобхідніші соціальні видатки, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення.
 

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