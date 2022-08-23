Мінфін залучив від продажу військових облігацій лише 280 мільйонів, відмовившись підвищувати ставки

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 серпня, залучило до держбюджету лише 278,32 млн грн, відмовившись підвищувати відсоткові ставки.

Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення військових облігацій знаходяться на мінімальних рівнях з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 207,68 млн грн.

Ще 47,55 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 23,09 млн грн - від розміщення облігацій з терміном обігу 399 днів під 16% річних.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 серпня 2022 року

Номер розміщення 134 135 136 Код облігації Дорозміщення UA4000225940 Військові облігації Дорозміщення UA4000226195 Військові облігації Дорозміщення UA4000226260 Військові облігації Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій (шт.) - - - Дата розміщення 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 Дата оплати за придбані облігації 24.08.2022 24.08.2022 24.08.2022 Дати сплати відсотків - - 28.09.2022 29.03.2023 27.09.2023 Розмір купонного платежу на одну облігацію - - 80,00 Номінальний рівень дохідності (%) 10,00% 11,00% 16,00% Термін обігу (дн.) 140 315 399 Дата погашення 11.01.2023 05.07.2023 27.09.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 218 362 000 53 290 000 26 703 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 217 234 000 53 290 000 21 703 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 562 210 000 2 309 417 000 6 510 137 000 Кількість виставлених заявок (шт.) 19 7 20 Кількість задоволених заявок (шт.) 18 7 19 Максимальний рівень дохідності (%) 18,00% 14,00% 24,00% Мінімальний рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Встановлений рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Середньозважений рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 207 675 704,00 47 545 338,00 23 094 813,39



