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Мінфін залучив від продажу військових облігацій лише 280 мільйонів, відмовившись підвищувати ставки
17:46 23.08.2022 |
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 23 серпня, залучило до держбюджету лише 278,32 млн грн, відмовившись підвищувати відсоткові ставки.
Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення військових облігацій знаходяться на мінімальних рівнях з початку повномасштабного російського вторгнення.
Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 207,68 млн грн.
Ще 47,55 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 23,09 млн грн - від розміщення облігацій з терміном обігу 399 днів під 16% річних.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 серпня 2022 року
|
Номер розміщення
|
134
|
135
|
136
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000225940
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000226195
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000226260
Військові облігації
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
23.08.2022
|
23.08.2022
|
23.08.2022
|
Дата оплати за придбані облігації
|
24.08.2022
|
24.08.2022
|
24.08.2022
|
Дати сплати відсотків
|
-
|
-
|
28.09.2022
29.03.2023
27.09.2023
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
-
|
80,00
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
10,00%
|
11,00%
|
16,00%
|
Термін обігу (дн.)
|
140
|
315
|
399
|
Дата погашення
|
11.01.2023
|
05.07.2023
|
27.09.2023
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
218 362 000
|
53 290 000
|
26 703 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
217 234 000
|
53 290 000
|
21 703 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
6 562 210 000
|
2 309 417 000
|
6 510 137 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
19
|
7
|
20
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
18
|
7
|
19
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
18,00%
|
14,00%
|
24,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
207 675 704,00
|
47 545 338,00
|
23 094 813,39
|
|
ТЕГИ
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