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АНАЛІТИКА

Україна за 7 міс. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж удвічі

15:34 23.08.2022 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України у січні-липні поточного року знизили надходження від експорту чорних металів у 2,16 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $3 млрд 490,360 млн із $7 млрд 537,902 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на чорні метали за цей період припало 13,61% від загального обсягу експортних надходжень проти 21,23% за січень-липень-2021.

У липні надходження від експорту чорних металів становили $266,620 млн.

Водночас Україна в січні-липні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 33,3% - до 473,488 млн дол. У липні її імпортовано на 80,368 млн дол.

Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 6,3% - до 632,629 млн дол. У липні їх поставлено на 81,933 млн дол.

Імпорт металовиробів за січень-липень скоротився на 40,6% - до $351,238 млн (у липні - $67,335 млн).

Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком - до $13 млрд 951,117 млн. На чорні метали за цей період припало 20,49% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.

При цьому Україна у 2021 році наростила імпорт аналогічної продукції на 48,8% - до $1 млрд 547,477 млн.

Крім того, Україна у 2021 році наростила експорт металовиробів на 43% - до $1 млрд 293,199 млн.

Імпорт металовиробів минулого року зріс на 28% - до $1 млрд 125,908 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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