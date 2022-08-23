Україна у липні скоротила виплавку сталі у 6,7 раза до липня-2021, посівши 35-е місце у рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України у липні поточного року знизили виробництво сталі у 6,67 раза, або на 85% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 281 тис. тонн, посівши 35-е місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

Згідно з даними Worldsteel, оприлюдненими у вівторок, у липні-2022 зафіксовано скорочення виплавки сталі до липня-2021 у більшості країн першої десятки, окрім Індії та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками липня є такою: Китай (81,430 млн тонн, падіння на 6,4% до липня-2021), Індія (10,070 млн тонн, зростання на 3,2%), Японія (7,326 млн тонн,"мінус" 8,5%), США (7,002 млн тонн, менше на 6,4%), Південна Корея (6,086 млн тонн, "мінус" 0,6%), РФ (5,5 млн тонн, "мінус "13,2%), Німеччина (2,972 млн тонн, "мінус" 2%), Бразилія (2,823 млн тонн, "мінус" 8,7%), Туреччина (2,684 млн тонн, менше на 20,7%) та Іран (2,012 млн. тонн, зростання на 34,1%).

Україна перебуває на 35-й позиції з 281 тис. тонн сталі (менше на 85% до липня-2021). У червні поточного року країна виробила 295 тис. тонн, у травні - 308 тис. тонн, у квітні - 281 тис. тонн, у березні - 200 тис. тонн, у лютому - 1,374 млн тонн, у січні - 1,851 млн тонн.

Загалом у липні поточного року виплавка сталі у світі знизилася на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 149,277 млн тонн.

За сім місяців 2022 року перша десятка країн-виробників була такою: Китай (609,280 млн тонн, зниження на 6,4%), Індія (73,305 млн. тонн, зростання на 8%), Японія (53,322 млн тонн, зниження на 4, 9%), США (48,036 млн тонн, "мінус" 3%), РФ (41,432 млн тонн, зниження на 7%), Південна Корея (39,918 млн тонн, "мінус" 3,4%), Німеччина (22,532 млн тонн, "мінус" 5,1%), Туреччина (21,639 млн тонн, падіння на 6,9%), Бразилія (20,285 млн тонн, зниження на 3,5%) та Іран (17,394 млн тонн, зростання на 3,7%).

Україна за підсумками семи місяців поточного року посіла 20 місце з виплавкою 4,820 млн тонн сталі ("мінус" 62,1%).

Загалом за січень-липень 2022 року 64 країни виплавили 1 млрд 102,313 млн тонн сталі, що на 5,4% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, за 2021 рік перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, зниження на 3%), Індія (118,134 млн тонн, зростання на 17,8%), Японія (96,334 млн тонн, +) 14,9%), США (86,012 млн тонн, +18,3%), РФ (75,970 млн тонн, +6,1%), Південна Корея (70,556 млн тонн, +5,2%), Туреччина (40,360 млн) тонн, +12,7%), Німеччина (40,066 млн тонн, +12,3%), Бразилія (36,039 млн тонн, +14,7%) та Іран (28,460 млн тонн, -1,8%).

Далі йдуть Італія (24,4 млн тонн, більше на 19,7%), В'єтнам (23,560 млн тонн, +4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, +10,9%), Україна (21,366 млн тонн, +3,6%) та Мексика (18,4 млн тонн, +9,5%).

Загалом за 2021 рік 64 країни виплавили 1 млрд 911,945 млн тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж за 2020 рік.

