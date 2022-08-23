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АНАЛІТИКА

У Нідерландах деталізували плани додаткової допомоги для України: загалом 80 млн євро

 

Нідерланди планують надати Україні додаткову допомогу у зв'язку з війною загальним обсягом 80 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів за підсумками візиту до Києва міністерки оборони Кайси Оллонгрен та міністерки зовнішньої торгівлі Лісьє Схрейнемахер.

Найбільша сума - 65 млн євро - передбачається на допомогу й інвестиції для відбудови після бойових дій. 10 млн євро будуть виділені на розмінування.

Окремий 1 млн євро передбачений для підтримки відбудови Херсона, Одеси та Миколаєва, розробляти і втілювати ці плани допоможе Асоціація муніципалітетів Нідерландів.

2,5 млн євро будуть надані Європейському банку реконструкції та розвитку для експертної підтримки в Україні макроекономічної реформи та реформ для підвищення якості управління та верховенства права.

2 млн євро нададуть Фонду народонаселення ООН на підтримку постраждалих від сексуального і гендерно-обумовленого насильства.

З початку повномасштабної війни Нідерланди виділили на підтримку України зброю, боєприпаси та обладнання загальною вартістю понад 210 млн євро. 90 нідерландських інструкторів беруть участь у базовій підготовці для українських військових у Британії.

Міністерка Оллонгрен зазначила, що Нідерланди продовжать надавати Україні таку підтримку. Кайса Оллонгрен обговорювала з Олексієм Резніковим механізми сталої підтримки, наприклад, з можливістю прямої закупівлі необхідного в оборонно-промислового комплексу. "Україна разом з Британією вже сторила такий фонд. Нідерланди підтримують таку ініціативу і шукають варіанти підтримки для нього", зазначають у комюніке.
На додачу, Нідерланди готові ділитися своїм досвідом щодо підтримки ветеранів, які повертаються з передової.

Розглядається можливість ще раз спрямувати в Україну місію фахівців для документації можливих воєнних злочинів. Нідерланди підтримують ідею системи на ротаційній основі, в якій брали би участь кілька країн з координацією Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, візит відбувся 22 серпня. Нідерландські міністерки відвідали у тому числі Ірпінь, Бучу та аеропорт Гостомеля.

Кайса Оллонгрен закликала не легковажити ядерною риторикою Кремля і не виключати цілковито, що Росія може застосувати ядерну зброю.

 

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