Уряд виплатив за ОВДП на ₴43,6 мільярда більше, ніж залучив на аукціонах

Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43,63 мільярда гривень перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зокрема, з 24 лютого до 21 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 131,778 млрд грн, 1,539 млрд доларів та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 98,661 млрд грн, 908,7 млн доларів та 384,3 млн євро.

За даними НБУ, з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Так, у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,850 млрд грн; у травні - 411,0 млн грн; у червні - 20,997 млрд грн; у липні - 17,096 млрд грн; з початку серпня - 12,940 млрд грн.

Зазначається, що впродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12,0%, 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно). Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

У НБУ зауважили, що станом на 22 серпня найбільший портфель військових облігацій утримують банки - первинні дилери. На другому місці - український бізнес та громадяни. Вони сконцентрували облігацій на 13,34 млрд грн (14,8% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП); 176,2 млн доларів (20,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах) та 145 млн євро (54,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,3 млрд грн та 2 млн доларів.

Як повідомлялося, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 мільярдів гривень. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.