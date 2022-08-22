Кількість нових боргів українців за час війни зменшилася вдвічі – Опендатабот

Майже півмільйона нових боргів з'явилось за час активної фази війни - це вдвічі менше, аніж за відповідний період тогоріч.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані Мін'юсту.

Так, загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.

Нові дані свідчать про те, що Єдиний реєстр боржників зупинив ріст за час повномасштабного вторгнення.

"Для порівняння: за аналогічний період у 2021 році було зафіксовано вдвічі більше виконавчих проваджень за борги - майже 944 000", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найбільше зростання зафіксоване у наступних категоріях:

* штрафи за адміністративні правопорушення - +107 тисяч;

* штрафи за порушення ПДР - +100 тисяч;

* заборгованості за "комуналку" - + 52 тис.

5 серпня Мінцифри поновило роботу порталу відкритих даних, та Мін'юст вперше з моменту вторгнення РФ у лютому опублікував Єдиний реєстр боржників.

Зазначається, що потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.