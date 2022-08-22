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Кількість нових боргів українців за час війни зменшилася вдвічі – Опендатабот
16:17 22.08.2022 |
Майже півмільйона нових боргів з'явилось за час активної фази війни - це вдвічі менше, аніж за відповідний період тогоріч.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані Мін'юсту.
Так, загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.
Нові дані свідчать про те, що Єдиний реєстр боржників зупинив ріст за час повномасштабного вторгнення.
"Для порівняння: за аналогічний період у 2021 році було зафіксовано вдвічі більше виконавчих проваджень за борги - майже 944 000", - йдеться у повідомленні.
При цьому, найбільше зростання зафіксоване у наступних категоріях:
* штрафи за адміністративні правопорушення - +107 тисяч;
* штрафи за порушення ПДР - +100 тисяч;
* заборгованості за "комуналку" - + 52 тис.
5 серпня Мінцифри поновило роботу порталу відкритих даних, та Мін'юст вперше з моменту вторгнення РФ у лютому опублікував Єдиний реєстр боржників.
Зазначається, що потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.
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