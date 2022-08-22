Фінансові новини
- |
- 22.08.22
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПРООН допоможе цифровізувати лісову галузь України
11:58 22.08.2022 |
Міндовкілля та Програма розвитку ООН в Україні домовилися про спільні проєкти у сфері цифровізації лісового господарства.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Укрінформ.
«Домовилися разом з ПРООН реалізовувати спільні проєкти у сфері розвитку і цифровізації лісового господарства та у рамках нещодавно укладеної між Україною та Швейцарією кліматичної угоди», - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, домовленості були зафіксовані під час зустрічі з виконувачкою обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.
Крім проєктів з розвитку лісового сектора, сторони обговорили питання повоєнного відновлення довкілля України та підготовки до 27-ї Конференції ООН зі змін клімату СОР 27.
«Ми вже сьогодні активно готуємося гідно представити Україну на СОР 27 у Єгипті. Адже до нас як до країни, яка наразі перебуває у стані війни та є кандидатом у члени ЄС, буде прикута пильна увага усієї світової спільноти. Наша мета - вкотре розповісти усьому цивілізованому світу про жахливі злочини росії, що продовжує нищити українців та наше довкілля, займається безкарним ядерним шантажем та нівелює багаторічні світові зусилля у боротьбі зі зміною клімату», - зазначив Стрілець.
Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) готова допомогти Україні у проєктах з повоєнного відновлення довкілля. 30 серпня у Бонні відбудеться голосування за підтримку лісового господарства України лісовими адміністраціями країн Європи.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
|Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»
|В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
|Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку - глава Мінцифри
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Усе по 10%: скільки коштуватиме Україні радикальна податкова реформа
|Кількість нових боргів українців за час війни зменшилася вдвічі – Опендатабот
|Ціни на нафту 22 серпня перейшли до слабкого зростання, Brent - $97 за барель
|Ринок сільгоспземлі в Україні демонструє стабільну кількість транзакцій за зростання вдвічі площі проданих ділянок
|Ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили 3000 доларів за тисячу кубометрів
|Ціни на нафту в Азії падають на тлі зростання поставок із США та Бразилії
Бізнес
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників