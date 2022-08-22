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АНАЛІТИКА

ПРООН допоможе цифровізувати лісову галузь України

11:58 22.08.2022 |

Економіка

 

Міндовкілля та Програма розвитку ООН в Україні домовилися про спільні проєкти у сфері цифровізації лісового господарства.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Укрінформ.

«Домовилися разом з ПРООН реалізовувати спільні проєкти у сфері розвитку і цифровізації лісового господарства та у рамках нещодавно укладеної між Україною та Швейцарією кліматичної угоди», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, домовленості були зафіксовані під час зустрічі з виконувачкою обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Крім проєктів з розвитку лісового сектора, сторони обговорили питання повоєнного відновлення довкілля України та підготовки до 27-ї Конференції ООН зі змін клімату СОР 27.

«Ми вже сьогодні активно готуємося гідно представити Україну на СОР 27 у Єгипті. Адже до нас як до країни, яка наразі перебуває у стані війни та є кандидатом у члени ЄС, буде прикута пильна увага усієї світової спільноти. Наша мета - вкотре розповісти усьому цивілізованому світу про жахливі злочини росії, що продовжує нищити українців та наше довкілля, займається безкарним ядерним шантажем та нівелює багаторічні світові зусилля у боротьбі зі зміною клімату», - зазначив Стрілець.

Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) готова допомогти Україні у проєктах з повоєнного відновлення довкілля. 30 серпня у Бонні відбудеться голосування за підтримку лісового господарства України лісовими адміністраціями країн Європи.
 

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