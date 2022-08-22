Україна і Молдова відновили ділянку залізниці в обхід Придністров'я

На півдні Одещини залізничники відновили ділянку залізниці Березино (Україна) - Басарабяска (Молдова), завдяки чому 22 серпня буде запущено залізничне сполучення між цими станціями - в обхід самопроголошеного Придністров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє спеціалізоване видання «Пасажирський транспорт» з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

«З 22 серпня розпочнеться рух потягів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) - Басарабяска (Молдова), що перестала повністю функціонувати у 1997 році. Відбудову цієї ділянки колії протяжністю 23 кілометрів залізничники здійснили у рекордно короткий термін - трохи більш як місяць», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки відбудові 22-кілометової ділянки колії по території України та 1-кілометрової на території Молдови між станціями Березино - Басарабяска буде запущене залізничне сполучення як по існуючій ділянці від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.

Як повідомлялося, 24 червня Мінінфраструктури України та Мінінфраструктури і регіонального розвитку Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на ділянці Березине (Україна) - Басарабяска (Молдова). Реалізація проєкту забезпечить залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я. Крім того, Україна отримає додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через порти Румунії.

У найближчих планах залізничників України та Молдови - ремонт існуючої та будівництво нової колії між портопунктом Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні та румунським портом Галац.