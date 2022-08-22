Уряд збирається ліквідувати Державне агентство резерву

Уряд прийняв Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, згідно з якою планується ліквідувати Державне агентство резерву.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Стратегія реформування передбачає ліквідацію Державного агентства резерву разом з розв'язання питання заборгованостей підприємства. Збиткові підприємства будуть передані до Фонду державного майна, а нафтобази - до НАК "Нафтогаз України".

Замість ліквідованого агентства планується створити новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

"Це рішення дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіштовхнулась після повномасштабного вторгнення рф", - запевняють в Мінекономіки.

Крім того, актуалізується номенклатура матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:

* енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

* оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекси хімічного захисту);

* продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

* медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

Набір товарів з даного переліку дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним.