Витрати українців у торгівельних мережах повернулися на довоєнний рівень - Visa

В Україні збільшується кількість транзакцій за банківськими картками Visa; українці поступово повертаються до довоєнних обсягів витрат.

Про це в інтерв'ю виданню Forbes Україна розповіла старша віцепрезидентка компанії Visa Віра Платонова, передає Укрінформ.

«Якщо порівняти з лютим, взявши значення цього місяця за 100%, денний обсяг зняття готівки у березні «просів» до 58%, а платежі за товари та послуги - до 73%. Через складнощі з інкасацією в банкоматах у березні популярною стала послуга зняття готівки в касах магазинів: «плюс» 20% за обсягом транзакцій порівняно з лютим. У червні цей показник повернувся до довоєнних показників», - розповіла Платонова.

За її словами, у червні зняття готівки становило вже 77% від лютневого показника, а торговельні операції зросли до 107%.

«Тобто ми можемо сказати, що Україна повернулась до довоєнних обсягів витрат у торговельних мережах та інтернет-платежах», - зазначила Платонова.

Натомість, наголосила вона, у нас спостерігається скорочення в секторі малого та середнього бізнесу.

«Якщо проаналізувати сегмент із місячним оборотом до $35 000, понад 10% припинили існування. З того, що бачимо ми, не можуть повноцінно відновитись підприємства ресторанного бізнесу, пошиття та торгівлі одягом, сфери відпочинку та SPА-послуг. Вони майже зникли або показують дуже незначні показники в наших цифрах. Знизилася частка транзакцій у сегменті електронної комерції», - сказала Платонова.

Як повідомлялося, обсяг видачі готівки з кас банків за січень-червень 2022 року становив 1 014,5 млрд грн, що на 13,8% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Обсяг надходжень готівки до кас банків за перше півріччя цього року становив 965,4 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.