Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Витрати українців у торгівельних мережах повернулися на довоєнний рівень - Visa

08:39 22.08.2022 |

Економіка

 

В Україні збільшується кількість транзакцій за банківськими картками Visa; українці поступово повертаються до довоєнних обсягів витрат.

Про це в інтерв'ю виданню Forbes Україна розповіла старша віцепрезидентка компанії Visa Віра Платонова, передає Укрінформ.

«Якщо порівняти з лютим, взявши значення цього місяця за 100%, денний обсяг зняття готівки у березні «просів» до 58%, а платежі за товари та послуги - до 73%. Через складнощі з інкасацією в банкоматах у березні популярною стала послуга зняття готівки в касах магазинів: «плюс» 20% за обсягом транзакцій порівняно з лютим. У червні цей показник повернувся до довоєнних показників», - розповіла Платонова.

За її словами, у червні зняття готівки становило вже 77% від лютневого показника, а торговельні операції зросли до 107%.

«Тобто ми можемо сказати, що Україна повернулась до довоєнних обсягів витрат у торговельних мережах та інтернет-платежах», - зазначила Платонова.

Натомість, наголосила вона, у нас спостерігається скорочення в секторі малого та середнього бізнесу.

«Якщо проаналізувати сегмент із місячним оборотом до $35 000, понад 10% припинили існування. З того, що бачимо ми, не можуть повноцінно відновитись підприємства ресторанного бізнесу, пошиття та торгівлі одягом, сфери відпочинку та SPА-послуг. Вони майже зникли або показують дуже незначні показники в наших цифрах. Знизилася частка транзакцій у сегменті електронної комерції», - сказала Платонова.

Як повідомлялося, обсяг видачі готівки з кас банків за січень-червень 2022 року становив 1 014,5 млрд грн, що на 13,8% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Обсяг надходжень готівки до кас банків за перше півріччя цього року становив 965,4 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7441
  0,4736
 1,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7679  0,25 0,64 40,5957  0,10 0,25
EUR 39,9036  0,07 0,18 41,1071  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 19.08.22, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8800  0,03 0,08 36,9295  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес