Фінансові новини
- |
- 22.08.22
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прямі втрати української економіки через війну сягають близько $113 мільярдів — KSE
08:15 22.08.2022 |
За останньою інформацією KSE Institute (Kyiv School of Economics), прямі втрати української економіки через війну вже сягають близько 113,5 млрд доларів.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив керівник проєктів з підтримки реформ KSE Institute (Kyiv School of Economics) Максим Нефьодов, передає Укрінформ.
«Остання цифра прямих втрат української економіки від російської агресії становить близько 113,5 млрд доларів. Є ще один напрямок наших досліджень - потреби у відновленні. І проєкт "Росія заплатить» активно розвивається саме в цьому напрямку», - сказав Нефьодов.
За його словами, наразі активно аналізуються зібрані за допомогою БПЛА та супутників знімки руйнувань і пошкоджень інфраструктури України, з тим, аби не тільки зафіксувати завдані збитки, а й запропонувати комплексні рішення з відновлення пошкоджених міст.
«Тут ми намагаємося підставити плече і центральним органам влади, і місцевому самоврядуванню. Коли почнеться відбудовування, ми хочемо, щоб не просто відновлювалася стара радянська інфраструктура. Ми хочемо, щоб ця інфраструктура була більш комфортною, відповідала сучасним принципам урбаністики та європейським стандартам. Адже Україна вже стала кандидатом у члени Євросоюзу, і ми маємо бути готовими до максимальної інтеграції», - зазначив експерт.
У рамках проєкту «Росія заплатить» всі бажаючі можуть переглянути знімки зруйнованих та пошкоджених об'єктів та порівняти їх із зображеннями до того, як відбулося руйнування.
«Наступна стадія, до якої ми готуємося, плануємо викладати світлини, як цей об'єкт вже відновлюється. І бажано, щоб це відновлення відбувалося на якісно новому технічному рівні», - додав Нефьодов.
Як повідомлялося, за оцінками Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 млрд дол.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»
ТОП-НОВИНИ
|В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
|Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку - глава Мінцифри
|Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги
|Небезпечний прецедент. Як суд стягує гроші з Правекс Банку через орендований сейф
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Нафта 22 серпня дешевшає на 1,3% на побоюваннях за попит та очікуваннях навколо поставок Ірану
|S&P підвищило рейтинг України до «ССС+», очікує спаду ВВП на 40% в 2022 р. і ослаблення гривні
|Витрати українців у торгівельних мережах повернулися на довоєнний рівень - Visa
|Прямі втрати української економіки через війну сягають близько $113 мільярдів — KSE
|В Україні зростають закупівельні ціни на молоко - експерти
|Експорт зернових та олійних: до кінця серпня Україна може вийти на понад 50% довоєнного показника
Бізнес
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників