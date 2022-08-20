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АНАЛІТИКА

Українцям почали виплачувати гранти за програмою «єРобота» - скільки вже отримали

22:58 19.08.2022 |

Економіка

 

Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам у межах програми «єРобота».

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"Програма єРобота набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що загалом верифіковано майже п'ять тисяч заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено. "Започаткування власного мікробізнесу - це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості. Тримаємо стрій і працюємо для перемоги України", - написав Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті "єРобота".
 

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