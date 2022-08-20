Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпортні продукти в магазинах знову маркуватимуть українською

22:44 19.08.2022 |

Економіка

 

Від імпортерів харчових продуктів знову вимагатимуть обов'язкове маркування продукції державною мовою.

Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

«Враховуючи звернення галузевих об'єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, 19 серпня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної», - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що харчові продукти, ввезені на територію України в період з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").

Як повідомлялося, в березні 2022 року уряд спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану. Очікувалося, що послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7441
  0,4736
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5133  0,08 0,20 40,4943  0,14 0,35
EUR 39,8333  0,03 0,08 41,1403  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8800  0,03 0,08 36,9295  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес