Імпортні продукти в магазинах знову маркуватимуть українською

Від імпортерів харчових продуктів знову вимагатимуть обов'язкове маркування продукції державною мовою.

Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

«Враховуючи звернення галузевих об'єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, 19 серпня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної», - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що харчові продукти, ввезені на територію України в період з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").

Як повідомлялося, в березні 2022 року уряд спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану. Очікувалося, що послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують.