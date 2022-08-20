Фінансові новини
- |
- 20.08.22
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпортні продукти в магазинах знову маркуватимуть українською
22:44 19.08.2022 |
Від імпортерів харчових продуктів знову вимагатимуть обов'язкове маркування продукції державною мовою.
Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.
«Враховуючи звернення галузевих об'єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, 19 серпня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної», - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що харчові продукти, ввезені на територію України в період з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").
Як повідомлялося, в березні 2022 року уряд спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану. Очікувалося, що послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги
|Небезпечний прецедент. Як суд стягує гроші з Правекс Банку через орендований сейф
|Україна заарештувала нерухомість і заводи росіян на $1,5 млрд. Що їх чекає
|Розслідування The Washington Post. Як Зеленський та Байден готувалися до війни з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|«Північний потік» повністю зупиниться на нову профілактику - із 31 серпня до 2 вересня
|У портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» готові до виходу 10 суден у рамках «зернової ініціативи»
|Українцям почали виплачувати гранти за програмою «єРобота» - скільки вже отримали
|Імпортні продукти в магазинах знову маркуватимуть українською
|Макрон подзвонив Путіну: домовились про допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС
|Мінекономіки прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40% - Свириденко
|Уряд на півроку продовжив програму пільгового кредитування аграріїв для завершення жнив та підготовки до посівної - Мінагрополітики
Бізнес
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників