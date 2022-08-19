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Україна та Британія домовились про спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель
10:53 19.08.2022 |
Україна та Велика Британія оновили Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, затвердили спрощення доступу до ринку публічних закупівель.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Перша віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, оновлені порогові значення закупівель та змінена валюта, встановлену для їх обчислення, з євро на спеціальні права запозичення (МВФ). Крім того, будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг.
Зазначається, що Україна та Велика Британія планують і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.
Як повідомлялося, у травні Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі.
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