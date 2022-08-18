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АНАЛІТИКА

Fitch прогнозує, що дефіцит сектора державного управління України зросте до 28,6% ВВП у 2022 році

17:09 18.08.2022 |

Економіка

 

Державні фінанси України відчувають серйозний стрес. Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що різке збільшення витрат, пов'язаних з війною, призведе до рекордно високого бюджетного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Fitch прогнозує, що дефіцит сектора державного управління зросте до 28,6% ВВП у 2022 році і залишиться високим у 2023 році на рівні 21,9% через триваючі військових дій і необхідності заміни критично важливої інфраструктури.

Прогнозується, що загальний державний борг зросте до 94% ВВП на кінець 2022 року (виключаючи державні гарантії, 8% ВВП) і до 103% на кінець 2023 року.

"Додаткові ризики умовних зобов'язань значно зросли, а наші прогнози боргу схильні до ризику зміни обмінного курсу, враховуючи, що 61% державного боргу номіновано в іноземній валюті, і в цілому з високим ступенем невизначеності", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, оголошена бюджетна допомога на решту цього року становить близько 15 млрд доларів. Крім того, буде постійна потреба у фінансуванні з боку Національного банку України (НБУ), на частку якого припадало трохи більше половини фінансування дефіциту в I півріччі 2022 року.

"Здатність України задовольнити свої надзвичайно великі потреби у фінансуванні в 2023 році багато в чому залежить від багатосторонньої і двосторонньої підтримки, яка в даний час невизначена, і ми вважаємо, що попереднє зобов'язання з реструктуризації комерційного боргу є ймовірною умовою продовження бюджетної підтримки в такому масштабі", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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