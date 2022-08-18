Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Кабмін відновить масштабну приватизацію з вересня
17:04 18.08.2022 |
Починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану та розблокована з ухваленням законопроекту 7451.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Як повідомлялося, у липні уряд затвердив перелік 420 об'єктів після процедури тріажу - сортування на ті, які залишаться у державній власності, які будуть спрямовані на приватизацію до ФДМУ та які будуть ліквідовані.
"Ми передали 65 підприємств у липні поточного року до Фонду державного майна. За останні чотири роки Фонд отримав 500 об'єктів на приватизацію. Ми й далі будемо проводити тріаж підприємств, для того, щоб передавати максимальну кількість об'єктів на приватизацію. Стартувати з вересня будемо зі спиртзаводів і хлібокомбінатів. Ми вже маємо певний графік передачі об'єктів по всій Україні", - зазначила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, в тому числі ті, які обтяжені багаторічними арештами на майно (у такому випадку покупець також зобов‘язаний погасити раніше накопичені борги).
Також будуть зростати гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.
Процес приватизації від оголошення аукціону й до підписання договору займатиме не більше двох місяців. Якщо в аукціоні зареєстрований лише один учасник, він зможе викупити об'єкт за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової. Якщо ж з першого разу покупців не буде, то дозволятиметься проводити повторні аукціони. Буде допускатися покрокове зниження стартової ціни, але не більше, ніж на 50%.
Усі дозволи та ліцензії підприємства зберігатимуться для нових власників єдиних майнових комплексів.
Як повідомлялося, наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
|«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Fitch прогнозує, що дефіцит сектора державного управління України зросте до 28,6% ВВП у 2022 році
|Кабмін відновить масштабну приватизацію з вересня
|Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy
|Ціна нафти 18 серпня перейшла до зростання більш ніж на один відсоток
|НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника до 3 днів
|Раді запропонують два альтеративних акцизному законопроєкти
Бізнес
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд