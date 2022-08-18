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АНАЛІТИКА

Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня «RD» до «CC»

08:43 18.08.2022 |

Економіка

 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Як йдеться в заяві Fitch, підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу, передає Укрінформ.

"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%", - йдеться в повідомленні.

Попри це аналітики рейтингового агентства відзначають невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом нападу росії.

"Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, збільшуючи й без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними. Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені", - пише Fitch.

Як раніше повідомляло агентство, міжнародні рейтингові агенції S&P і Fitch наприкінці минулого тижня знизили рейтинги України в іноземній валюті. Зокрема Fitch знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті з C до RD, оскільки вважає відстрочку виплати боргу завершенням обміну проблемного боргу.
 

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