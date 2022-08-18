Опалювальний сезон: Шмигаль доручив керівниками областей створити необхідний резерв

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо опалювального сезону, за підсумками якої доручив створити резервні запаси матеріалів, обладнання та палива.

Про це інформує Урядовий портал, передає Укрінформ.

Як зазначається, глава уряду зауважив, що Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону. Він нагадав, що у Європейському Союзі було узгоджено добровільне зменшення споживання енергоресурсів на 15%.

«Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв'язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє російська федерація. Україна має запропонувати свою відповідь на виклики, з якими ми стикнемося протягом осінньо-зимового періоду», - відзначив Шмигаль.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поінформував про реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в Україні. Зокрема, переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії, побутову термомодернізацію, реалізацію програм Фонду енергоефективності.

За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону йде згідно з планом, а стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж - 74%. Триває активне відновлення пошкодженої інфраструктури.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що Україна накопичила 12,6 млрд кубометрів газу та 1,89 млн тонн вугілля. Області також надали комплексні плани оперативного реагування в кризових ситуаціях, що можуть виникнути під час проходження осінньо-зимового періоду.

Прем'єр-міністр наголосив і на важливості забезпечення достатньої кількості альтернативних видів палива, зокрема деревини. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що всі лісгоспи мають відповідні плани, і на сьогодні держава має можливість заготовити 2,3 млн кубічних метрів деревини.

"За підсумками наради очільник уряду дав доручення обласним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити створення резервних запасів матеріалів, обладнання та палива", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабмін 13 липня виділив 1,4 млрд грн на формування запасу резервного обладнання та матеріалів для забезпечення оперативної допомоги громадам під час опалювального сезону та спрямував 286 млн грн з резервного фонду на відновлення теплопостачання в Кременчуці, Охтирці та Чернігові.