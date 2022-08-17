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Шмигаль доручив КРАІЛ та Мінʼюсту вирішити питання із забороною 1xBet в Україні
11:57 17.08.2022 |
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення ряду міністерств та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання з забороною діяльності російського букмекера 1xBet в Україні.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Кабінету міністрів у відповідь на запит.
Як відомо, після того, як понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні та анулювати надані російській букмекерській конторі ліцензії на роботу в Україні, президент Володимир Зеленський доручив Шмигалю виконати вимогу українців.
"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити роботу оператора азартних ігор, що працює в Україні під брендом 1хBet. Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії під російським брендом, що було порушено в електронній петиції до Президента України, яка набрала понад 25 тисяч підписів", - повідомили в Уряді.
Відповідні завдання Денис Шмигаль поставив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Водночас на уточнююче питання, чи надав Денис Шмигаль доручення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей анулювати видані раніше ліцензії 1xBet, чого вимагали підписанти петиції до президента, у прес-службі премʼєра не відповіли, повідомляє Delo.
Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet, який належить трьом громадянам країни-агресора.
Після піднятого в українському суспільстві скандалу Бюро економічної безпеки України відкрило кримінальне провадження за ухилення від сплати податків та незаконну гральну діяльність на вказану фірму.
Тим часом громадська активістка Тетяна Локацька звернулась до СБУ з вимогою внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони питання про накладання санкцій на ТОВ "Твоя беттінгова компанія" та всіх інших фізичних та юридичних осіб, пов‘язаних з 1xBet.
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