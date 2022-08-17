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Рейтинг найбільших ІТ-компаній України — оновлення складу «великої п’ятірки» та падіння загальної кількості спеціалістів нижче 100 тис.
Профільний ресурс DOU.UA опублікував новий рейтинг найбільших українських IT-компаній (ТОП-50 найбільших IT-компаній України) за кількістю працівників та проаналізував динаміку їх зростання у першому півріччі 2022 року. Ми вибрали найголовніше та найцікавіше з дослідження поточного стану ІТ в України.
* У січні загальна кількість ІТ-спеціалістів у топ-50 вперше сягнула 100 тисяч, але в першому півріччі вона зменшилася на 3%, і станом на кінець липня у 50 найбільших компаніях України працює 97,6 тисячі фахівців. У першому півріччі 2022 року майже у половини зменшився штат. Водночас клькість спеціалістів у топ-25 компаній зменшилася на 800 осіб - нині там працює 77 тисяч фахівців.
* У липневому рейтингу є дві нові компанії - Room 8 Group (на 30-й сходинці) й airSlate (на 32-й). Рейтинг 50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів станом на липень 2022 року:
* Відбулися зміни й у «великій п'ятірці» - Ciklum вперше за 10 років опинився за межами п'яти найбільших компаній, а її місце посіла Evoplay. Остання вперше потрапила до п'ятірки саме завдяки активному зростанню за останній рік (майже на 1,5 тисячі спеціалістів з липня 2021 року). Вже кілька років поспіль EPAM продовжує утримувати статус найбільшої ІТ-компанії України, проте за пів року вона показала найбільший спад (мінус 1260 спеціалістів). Softserve, яка посідає друге місце зі штатом у 10 918 працівників за цей же період втратила 164 спеціалісти. На 3-й і 4-й сходинках - GlobalLogic і Luxoft.
* Понад 60% компаній сказали, що не зупиняли наймання в Україні після 24 лютого, але такий же відсоток підтвердив скорочення найму з огляду на довоєнні плани більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року.
* Скорочення спостерігається серед нетехнічних фахівців, тоді як кількість технічних фахівців у топ-25 навіть трішки збільшилася - майже на 100 осіб.
* Найактивніше у січні-липні цього року зростала компанія Ajax Systems - на 800 спеціалістів. Можна пригадати, що навесні й влітку Ajax відкривав нові локації як в Україні, так і за кордоном (перший закордонний завод у Туреччині), вийшов на ринок Мексики й Північної Америки. Також активно розширилися Evoplay і Genesis - на 366 і 200 спеціалістів відповідно.
* Щонайменше 30 компаній відкрили нові офіси у першому півріччі 2022 року. Серед українських локацій нові офіси з'явилися в Ужгороді, Хмельницькому, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі. З-поміж закордонних локацій найпопулярнішою стала Польща - 15 найбільших компаній відкрили офіси у Кракові, Познані, Бидгощі, Гданську, Лодзі, Варшаві.
* 16 компаній повідомили про закриття фізичних офісів в Україні. Найбільше постраждав Харків - 13 компаній закрили там офіси. Ще 8 компаній - у Києві. Окрім цього, офіси закрили в Одесі, Херсоні, Дніпрі, Сумах, Черкасах, Житомирі.
* Лише у двох компаній темпи наймання зросли у першому півріччі - та майже у половини вони скоротилися на 20-50%, якщо порівнювати з довоєнними планами.
* Щодо релокації, то все залежить від розміру компанії: що більша вона, то більше співробітників виїхали за кордон. Більшість сервісних компаній у рейтингу зазначили, що втрачали клієнтів або були змушені заморозити проєкти.
* Здебільшого компанії мають помірні плани щодо розширення у другому півріччі - більше ніж половина компаній планує зрости менш як на 200 спеціалістів. Активно релокувати спеціалістів компанії також не планують у наступні пів року.
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