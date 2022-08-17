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АНАЛІТИКА

Споживчі настрої у липні дещо покращилися

09:33 17.08.2022 |

Економіка

Споживчі настрої у липні дещо покращилися

 

Індекс споживчих настроїв в Україні у липні 2022 року склав 73,2 п., що на 1,1 п. вище за показник червня. Дещо зросли індекси очікуваних змін матеріального становища, очікуваного розвитку економіки впродовж року та доцільності робити великі закупки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 37,2, що на 1,1 п. нижче за рівень цього показника у червні. Індекс економічних очікувань у липні зріс на 2,5 п. та складає 97,2 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 3,7 п. та складає 146,4 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,6 п. та складає 183 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 5,4 п. та складає 157,5 п.

 

"Основні індекси стабілізувалися у липні і статистично незначуще змінилися порівняно з червнем 2022 року. Індекс поточного становища значно сповільнив темпи падіння, а індекс економічних очікувань навіть показав тенденцію до зростання. Водночас погіршуються очікування безробіття, інфляції та девальвації", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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