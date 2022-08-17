Верховна Рада надала Кабінету Міністрів повноваження визначати особливості оборонних закупівель на період воєнного стану

Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, за прийняття відповідного законопроєкту №7163 в цілому проголосували 255 депутатів, передає Укрінформ.

Так, документ встановлює, що на період дії в Україні правового режиму воєнного стану особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, а також оборонних закупівель визначаються Кабінетом Міністрів.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме оперативному та ефективному здійсненню оборонних і публічних закупівель для належного забезпечення потреб, пов'язаних з обороною держави.

Як повідомлялося, у червні Кабінет Міністрів зобов'язав державні та місцеві органи влади та підприємства знову проводити спрощені закупівлі від 50 тис. грн в електронній системі Prozorro.