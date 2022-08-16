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Робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі: до КЗпП повернули стару норму
Новим законом щодо оптимізації трудових відносин передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі. До Кодексу законів про працю (КЗпП) повернули стару норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки до закону 2352-IX.
Як зазначається в коментарі, з переліку статей, норми яких не застосовуються у період дії воєнного стану, змінами вилучено статтю 72 КЗпП, що регламентує компенсацію за роботу у вихідний день.
"Тобто робота у вихідні дні має компенсуватись, як і у мирний час, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі відповідно до статті 107 КЗпП", - роз'яснили в міністерстві.
Водночас, за новим законом п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем.
"Для встановлення п'ятиденного або шестиденного робочого тижня в період воєнного стану більше не потрібне рішення військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або згода первинної профспілкової організації чи погодження місцевої ради", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але тільки для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.
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